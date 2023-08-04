Коли політ до Дубая "вдався": росіян в аеропорту Барселони пограбували на 8,5 мільйона євро

Карма – дуже злопам'ятна тітка. Так, сімейство росіян, якщо їм вірити, пограбували на шалену суму. Мовиться про 8,5 мільйона євро.

А сталося це, якщо вірити окупантам, в аеропорту "Ель-Прат", що у Барселоні. Росіяни бідкалися, що вони саме збиралися вирушати до Дубая, але раптом з ними сталося прикре непорозуміння.

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Везли з собою розкішні коштовності

За даними ЗМІ, росіяни вирішили з собою до Дубая повезти вкрай нескромний багаж. У ньому було безліч позицій ексклюзивних і надзвичайно дорогих коштовностей.

А тепер, увага! Злочинець пограбував росіян під час проходження реєстрації. Зловмисник – майже Робін Гуд – тихенько відвіз валізу окупантів. Можливо, він не звернув би на неї увагу, але це було вкрай складно зробити. А все тому, що на ній висіла ексклюзивна сумочка Hermès Birkin з інкрустованими діамантами.

Журналісти зазначають, що оцінити унікальну сумочку з діамантами не можуть. Натомість відомий вміст валізи росіян. Отже, вмощуйтеся зручніше, адже з собою на Дубайщину вони вирішили повезти:

10 тисяч доларів готівкою;

діамантову брошку Chanel вартістю 750 000 євро;

годинник Bulgari ціною 800 000 євро;

перстень з діамантом 47 каратів, що коштує 4 000 000 євро; брошку у вигляді лебедя за 600 000 євро;

перстень з діамантом за 500 000 євро;

браслет з діамантами Tiffani за 250 000 євро;

кольє з діамантами Versace за 100 000 євро;

годинник Chopard за 45 000 євро.

На жаль, чи на щастя, зловмисників вдалося виявити. На них поліцейські вийшли через дві з половиною години. Для цього використали камери спостереження. У крадіїв вилучили як саму валізу, так і сумку з "трофеями".

До слова, цьому росіянинові пощастило менше. Він вирушив до Грузії, де на нього очікував дуже "гарячий прийом". Місцеві мешканці побили його та вигукували, що вони у своїй країні.

Можемо припустити, що останнє має логічну причину. Цілком імовірно, росіянин вирішив заявляти якісь права на Грузію, яка була у складі СРСР. Це могло обурити грузинів, які посеред вулиці його добряче відлупцювали.