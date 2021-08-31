Пограбування банків у Бразилії: злочинці прив'язали заручників до авто, щоб втекти від поліції
Джерело:ВВС
У бразильському місті Арасатуба банда грабіжників прив'язала людей до машин, щоб втекти від поліції. Злочинці використали заручників як живий щит.
За інформацію бразильських ЗМІ, щонайменше 3 людини загинули. Через ризики в місті 30 серпня припинили заняття дітей у школах.
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У Бразилії грабіжники використали людей як живий щит
У Бразилії банда з 50 озброєних грабіжників напала на три банки в місті. Згодом повідомили, що нападників нібито було 15 – 20 людей. Вони заклали вибухівку в центральних вулицях міста та використовували заручників як живий щит.
Видання Mail Online повідомило, що грабіжники були добре озброєні. В них були автомати, бомби та безпілотники.
Грабіжники банків прив'язали цивільних заручників до зовнішньої сторони їхніх автомобілів як живий щит під час масштабного рейду в Бразилії, в результаті якого загинули щонайменше три людини, –
написало видання.
Грабіжники прив'язали людей щонайменше до 2 автомобілів.
Грабіжники втікали з заручниками на даху авто: дивіться відео
Правоохоронці повідомили, що грабіжники розклали вибухівку по місту: дивіться відео
Люди висловлюють співчуття загиблим та пораненим: дивіться відео
Щонайменше 3 людей загинули, ще 4 – отримали поранення
ЗМІ пишуть, що одного чоловіка вбили бандити, коли помітили, що він їх знімає на відео. Ще двох (жінку та чоловіка) вбили під час протистояння з поліцією за містом. Відомо, що один загиблий – грабіжник.
Серйозні поранення отримав велосипедист. Він проїжджав повз, коли спрацювала бомба. За непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, йому ампутували дві ноги. Ще троє людей у лікарні через кульові поранення.
Попередньо влада повідомляла, що у місті було 14 бомб. Саме тому школи 30 серпня закривали, а людям радили не виходити без потреби з дому.
У поліції повідомили, що 2 підозрюваних затримали.
Коротко про останні подібні інциденти
- У Дніпрі зловмисники викрали 500 тисяч гривень з автомобіля Hyundai Tucson. Вони пограбували 36-річну жінку. Ймовірно, пограбування було добре сплановане, оскільки все пройшло швидко та без зволікань.
- 26 серпня на Дніпропетровщині затримали раніше судимих хлопця та дівчину. Цього разу їх підозрюють у жорсткому пограбування самотньої літньої жінки. Попередньо відомо, що вони били жінку.
- 26 серпня у Дніпрі затримали чоловіка. Підозрюють що він пограбував власну жінку, з якою одружився всього 2 місяці тому. Під час пограбування використав газовий балончик.