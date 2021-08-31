Пограбування банків у Бразилії: злочинці прив'язали заручників до авто, щоб втекти від поліції

У бразильському місті Арасатуба банда грабіжників прив'язала людей до машин, щоб втекти від поліції. Злочинці використали заручників як живий щит.

За інформацію бразильських ЗМІ, щонайменше 3 людини загинули. Через ризики в місті 30 серпня припинили заняття дітей у школах.

До теми Прикидалась лікаркою: суд покарав 20-річну львів'янку, яка обкрадала пенсіонерів

У Бразилії грабіжники використали людей як живий щит

У Бразилії банда з 50 озброєних грабіжників напала на три банки в місті. Згодом повідомили, що нападників нібито було 15 – 20 людей. Вони заклали вибухівку в центральних вулицях міста та використовували заручників як живий щит.

Видання Mail Online повідомило, що грабіжники були добре озброєні. В них були автомати, бомби та безпілотники.

Грабіжники банків прив'язали цивільних заручників до зовнішньої сторони їхніх автомобілів як живий щит під час масштабного рейду в Бразилії, в результаті якого загинули щонайменше три людини, –

написало видання.

Грабіжники прив'язали людей щонайменше до 2 автомобілів.

Грабіжники втікали з заручниками на даху авто: дивіться відео

Правоохоронці повідомили, що грабіжники розклали вибухівку по місту: дивіться відео

Люди висловлюють співчуття загиблим та пораненим: дивіться відео

Щонайменше 3 людей загинули, ще 4 – отримали поранення

ЗМІ пишуть, що одного чоловіка вбили бандити, коли помітили, що він їх знімає на відео. Ще двох (жінку та чоловіка) вбили під час протистояння з поліцією за містом. Відомо, що один загиблий – грабіжник.

Серйозні поранення отримав велосипедист. Він проїжджав повз, коли спрацювала бомба. За непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, йому ампутували дві ноги. Ще троє людей у лікарні через кульові поранення.

Попередньо влада повідомляла, що у місті було 14 бомб. Саме тому школи 30 серпня закривали, а людям радили не виходити без потреби з дому.

У поліції повідомили, що 2 підозрюваних затримали.

Коротко про останні подібні інциденти