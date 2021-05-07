У США чоловік захопив відділення банку: в заручниках опинилось 5 працівників

У Сполучених Штатах Америки чоловік намагався пограбувати банк Wells Fargo. Це сталось у місті Сент-Клауді штату Міннесота.
Джерело:Fox News
Грабіжник взяв у полон декілька співробітників установи. Відомо про 5 заручників.
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Деталі пограбування банку
Понад 8 годин поліція та Федеральне бюро розслідувань вели переговори з невідомим. Одразу після того, як грабіжник вийшов із вхідних дверей банку, правоохоронці заарештували його.
Що відомо про заручників
За інформацією Star Tribune, спочатку звільнились 4 заручники, а потім – ще один. Деяких з них грабіжник відпустив, інші – втекли.
Банк Wells Fargo / Фото Google Maps
Звільнення заручників / Фото KSTP
За результатами домовленостей правоохоронців всі заручники на свободі. Інформації про постраждалих наразі немає.Довідка. Банк Wells Fargo входить до "Великої четвірки" найбільших банків США. Компанія працює у 35 країнах і має понад 70 мільйонів клієнтів по всьому світу.
Прессекретарка банку Стейсі Шиллер заявила, що установа співпрацює з місцевими правоохоронними органами і зробить все можливе, щоб допомогти владі в їхньому розслідуванні.
За словами прессекретарки, це досить травматичний інцидент для її колег. Щонайменше 2 броньовані автомобілі стояло біля вхідних дверей банку, а також – кілька озброєних офіцерів.