У США чоловік захопив відділення банку: в заручниках опинилось 5 працівників

У Сполучених Штатах Америки чоловік намагався пограбувати банк Wells Fargo. Це сталось у місті Сент-Клауді штату Міннесота.

Грабіжник взяв у полон декілька співробітників установи. Відомо про 5 заручників.

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Деталі пограбування банку

Понад 8 годин поліція та Федеральне бюро розслідувань вели переговори з невідомим. Одразу після того, як грабіжник вийшов із вхідних дверей банку, правоохоронці заарештували його.

Що відомо про заручників

За інформацією Star Tribune, спочатку звільнились 4 заручники, а потім – ще один. Деяких з них грабіжник відпустив, інші – втекли.



Банк Wells Fargo / Фото Google Maps



Звільнення заручників / Фото KSTP

За результатами домовленостей правоохоронців всі заручники на свободі. Інформації про постраждалих наразі немає.

. Банквходить до "Великої четвірки" найбільших банків США. Компанія працює у 35 країнах і має понад 70 мільйонів клієнтів по всьому світу.

Прессекретарка банку Стейсі Шиллер заявила, що установа співпрацює з місцевими правоохоронними органами і зробить все можливе, щоб допомогти владі в їхньому розслідуванні.

За словами прессекретарки, це досить травматичний інцидент для її колег. Щонайменше 2 броньовані автомобілі стояло біля вхідних дверей банку, а також – кілька озброєних офіцерів.