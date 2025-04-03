Наруга над могилою азовця "Грєнки": суд обрав запобіжний захід підозрюваній

Жінці, яку підозрюють у викраденні булави та свічок з могили азовця Назарія Гринцевича, обрали запобіжний захід. Вінницький міський суд призначив їй домашній арешт у нічний час доби на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалили у четвер, 3 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Який запобіжний захід обрали підозрюваній

Під час досудового розслідування прокуратура наполягала на цілодобовому арешті. Сторона захисту просила, щоб підозрюваній призначили часове обмеження з 21:00 до 07:00, враховуючи сімейні обставини. Після цього суд призначив жінці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Дії підозрюваною кваліфікують за статтею про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. У разі доведення її провини, жінці загрожує штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців чи обмеження, чи позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, 30 березня повідомляли, що у Вінниці пограбували могилу Героя "Азовсталі" Назарія Гринцевича. З місця поховання захисника забрали свічки та відкрутили булаву, яку його мама привезла з Карпат. Зауважимо, що це не перший інцидент з обкрадання його могили, подібна ситуація була у червні 2024 року.

