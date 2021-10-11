Інцидент стався на дитячому святі, яке так і називається "Гарбуз". Про курйоз розповіла місцева жителька Одарка Біла 11 жовтня.

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Гарбуз коштує копійки

У Дніпрі двоє жінок вразили місцевих жителів і користувачів інтернету. Вони прийшли на свято до дітей і викрали там гарбуз. Очевидиця розповідає, що трапилося це на однойменному святі.

Дві дорослі жінки прийшли на цей захід з великою чорною сумкою і швиденько заховали туди гарбуз. На відео видно, що вони радіють "трофею".

У мережі люди кажуть, що ситуація ганебна. Вони зазначають, що будь-де гарбуз коштує близько 10 гривень. Навіщо місцеві вкрали овоч у дітей – точно не відомо.

Як жінки викрали гарбуз на дитячому святі: відео