Погром могил священиком Московського патріархату у Харкові: деталі та наслідки інциденту

А поки Україна наближається до автокефалії своєї церкви, священики з Московського патріархату продовжують паплюжити свої імена. Під Харковом панотець проїхався кладовищем немов трасою та вщент зніс 9 могил.

Свідки переконують: кермувальник був напідпитку. І як з'ясувалось, це вже не перша ДТП за участі цього духівника.

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Напередодні 24 канал повідомляв, що у п'ятницю, 2 листопада, у Харкові священик Московського патріархату на авто в'їхав у пам'ятники на кладовищі. Отець Михайло служить у місцевому храмі. Чоловік не одразу вийшов із машини, а коли таки зміг, то на скоєне лиш розвів руками.



Священик розтрощив 9 могил

Працівники цвинтаря вибігли на шум і саме застали спроби святого отця розвернутися на могилах і виїхати з хрестів. Далі батюшка вдруге сів за кермо. Очевидці стверджують – коли все сталося, святий отець приїхав відспівувати померлого. І навіть після потрощення могил прагнув піти працювати.

Зранку суботи на кладовищі шоковані родичі. У Вікторії тут поховані чоловік і його батьки. Вони по шматках збирає надгробки з трьох могил і плаче.

Слів немає. Я постійно ходжу в цю церкву. Весь час з ним спілкуюся, розмовляю. Як можна? Це ж батюшка, якому ми віримо, чекаємо від них рятування. Як можна так напитися і глумитися над могилами?

– розповіла Вікторія Рудік.

Зустрітися з героєм відео сьогодні родичі не змогли. Він не приїхав на цвинтар, у храмі Священомученика Олександра його також немає. Колеги наголошують: отця Михайла викликали до харківської єпархії, де вже почали розслідування.

У храмі наголошують: священник пообіцяв особисто вибачитись і компенсувати збитки людям, могили родичів яких зруйнував. Цікаво, що це не перша аварія за участі батюшки. І в церкві про це знають.

У поліції очікують результатів експертиз щодо алкоголю у крові священика. За потрощені надгробки духівнику може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Адже його дії кваліфікували як наругу над могилами.