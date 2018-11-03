16:44
3 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Погром могил священиком Московського патріархату у Харкові: деталі та наслідки інциденту

      762 Читать новость на русском

      А поки Україна наближається до автокефалії своєї церкви, священики з Московського патріархату продовжують паплюжити свої імена. Під Харковом панотець проїхався кладовищем немов трасою та вщент зніс 9 могил.

      Свідки переконують: кермувальник був напідпитку. І як з'ясувалось, це вже не перша ДТП за участі цього духівника.

      Читайте також: В Україні більше немає Московського патріархату, – Константинополь

      Напередодні 24 канал повідомляв, що у п'ятницю, 2 листопада, у Харкові священик Московського патріархату на авто в'їхав у пам'ятники на кладовищі. Отець Михайло служить у місцевому храмі. Чоловік не одразу вийшов із машини, а коли таки зміг, то на скоєне лиш розвів руками.

      Священик розтрощив 9 могил
      Священик розтрощив 9 могил

      Працівники цвинтаря вибігли на шум і саме застали спроби святого отця розвернутися на могилах і виїхати з хрестів. Далі батюшка вдруге сів за кермо. Очевидці стверджують – коли все сталося, святий отець приїхав відспівувати померлого. І навіть після потрощення могил прагнув піти працювати.

      Зранку суботи на кладовищі шоковані родичі. У Вікторії тут поховані чоловік і його батьки. Вони по шматках збирає надгробки з трьох могил і плаче.

      Слів немає. Я постійно ходжу в цю церкву. Весь час з ним спілкуюся, розмовляю. Як можна? Це ж батюшка, якому ми віримо, чекаємо від них рятування. Як можна так напитися і глумитися над могилами?
      – розповіла Вікторія Рудік.

      Зустрітися з героєм відео сьогодні родичі не змогли. Він не приїхав на цвинтар, у храмі Священомученика Олександра його також немає. Колеги наголошують: отця Михайла викликали до харківської єпархії, де вже почали розслідування.

      У храмі наголошують: священник пообіцяв особисто вибачитись і компенсувати збитки людям, могили родичів яких зруйнував. Цікаво, що це не перша аварія за участі батюшки. І в церкві про це знають.

      У поліції очікують результатів експертиз щодо алкоголю у крові священика. За потрощені надгробки духівнику може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Адже його дії кваліфікували як наругу над могилами.

      Теги: Новини України Релігія Новини Харкова УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії
      сьогодні , 16:00 Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії
      Блог Медіа
      Bohemian Rhapsody чи Show Must Go On: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
      сьогодні , 15:40 Bohemian Rhapsody чи Show Must Go On: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
      3 6453
      Шахтар – Динамо: анонс українського "класіко"
      сьогодні , 13:37 Шахтар – Динамо: анонс українського "класіко"
      Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске
      сьогодні , 12:00 Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске
      Ольга Черненко
      Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      сьогодні , 08:40 Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Музикантам Mad Heads надали допомогу після аварії
       7 березня 2015 , 17:24
      Яким повинен бути законопроект про звільнення Донбасу: думка експерта
       9 липня 2017 , 09:02
      Відео тижня: верблюд застряг у салоні машини
       14 серпня , 12:30
      В Германии массово отказываются от дизельных Volkswagen и Audi
       24 вересня , 10:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук