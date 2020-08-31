У Харкові СБУ викрила вимагачів, які погрожували багатим українцям та їхнім сім'ям розправою. Взамін на спокійне життя зловмисники вимагали гроші.

У пластичного хірурга вимагали 35 тисяч доларів

До складу угруповання входили 5 осіб. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Усі вимагачі – місцеві мешканці, серед яких – ті, що у минулому мали проблеми з законом.

У Службі безпеки розповіли про один з епізодів злочинного бізнесу. Так, від жителя Харкова, пластичного хірурга, вимагали 35 тисяч доларів. Якщо чоловік не заплатить гроші – зловмисники погрожували вбити його дитину.

Інформацію про матеріальний стан лікаря, склад його сім'ї, адресу проживання зловмисники дізналися від знайомого жертви, який також планував нажитися на цьому злочині. Спочатку зловмисники вимагали від лікаря 100 тисяч доларів, але згодом погодилися на меншу суму,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Затриманим оголосили підозру. За вимагання їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.



Затриманим оголосили про підозру / Фото пресслужби СБУ



Затриманим загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі / Фото пресслужби СБУ