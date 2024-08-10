На Харківщині чоловік відібрав чужу автівку погрожуючи шампуром, – поліція

Поліцейські на Харківщині повідомили про підозру 54-річному чоловіку за незаконне заволодіння автомобілем. Цікавим є те, що зробив він це погрожуючи шампуром 67-річному жителю Змієва.

Правоохоронці вилучили та повернули авто власнику. В поліції повідомили, що підозрюваний вже був судимий раніше.

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Як чоловіку вдалося заволодіти чужим авто

У поліції розповіли, що на Харківщині вдалося затримати чоловіка, який, за інформацією слідства, відняв автівку у жителя Змієва.

Підозрюваний попросив потерпілого довезти його до ставка. На березі він попрямував до вагончика, а за декілька хвилин повернувся із шампуром та став погрожувати водієві. Потерпілий відбіг від автомобіля, а нападник тим часом сів до автівки та поїхав до Харкова,

– мовиться в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що чоловіка вдалося затримати вже через декілька годин на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Південнопроєктної

Там додали, що автомобіль був вилучений та повернутий законному власнику. У поліції зауважили, що підозрюваний вже притягувався до відповідальності у минулому. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.