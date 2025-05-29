У Росії відкрили справу через "українські погрози" родині Мединського

У Росії відкрили кримінальну справу нібито через погрози зі сторони України родині Володимира Мединського. Приводом стали слова пропагандиста Соловйова, який заявив, що членів сім’ї залякують електросамокатами з вибухівкою.

На тлі підготовки до другого раунду переговорів Центр протидії дезінформації спростував чергове твердження пропагандистів, передає 24 Канал.

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Мединського залякують "самокатами" з вибухівкою

Родину помічника Путіна залякують начебто тими ж вибуховими самокатами, які використали під час вбивства генерала Кірілова у грудні 2024 року. Слідчий комітет Росії заявив, що реагує на "інформацію про погрози з боку українських радикалів". У зв'язку з чим, глава ворожого СК Олександр Бастрикін дав розпорядження розслідувати справу.

Однак, як підкреслюють у Центрі протидії дезінформації, жодних доказів реальності цих погроз немає. Попри це, російські силовики вже шукають "причетних".

Ця інформаційна кампанія, запущена росіянами напередодні можливого другого раунду переговорів, є частиною зусиль ворога із затягування часу та зриву переговорів про припинення вогню,

– повідомили в ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що поширення таких звинувачень свідчить про небажання Кремля припиняти вогонь і про його намір зірвати переговори, перетворивши їх на фарс.

Нагадаємо, в результаті спецоперації СБУ у Москві успішно ліквідовано генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова. Він був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії. За інформацією наших джерел, вибухівка на самокаті спрацювала, коли Кіріловим разом з помічником заходили до під'їзду. Обидва загинули від отриманих поранень.