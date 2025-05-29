У Росії відкрили справу через "українські погрози" родині Мединського
- У Росії відкрили кримінальну справу через нібито погрози родині Мединського з боку України, про які заявив пропагандист Соловйов.
- Звинувачення супроводжуються нагадуванням про ліквідацію генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова у Москві за допомогою електросамоката з вибухівкою.
- Центр протидії дезінформації спростував ці заяви, наголосивши на відсутності доказів та зв'язав це з інформаційною кампанією для зриву переговорів.
У Росії відкрили кримінальну справу нібито через погрози зі сторони України родині Володимира Мединського. Приводом стали слова пропагандиста Соловйова, який заявив, що членів сім’ї залякують електросамокатами з вибухівкою.
На тлі підготовки до другого раунду переговорів Центр протидії дезінформації спростував чергове твердження пропагандистів, передає 24 Канал.
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Мединського залякують "самокатами" з вибухівкою
Родину помічника Путіна залякують начебто тими ж вибуховими самокатами, які використали під час вбивства генерала Кірілова у грудні 2024 року. Слідчий комітет Росії заявив, що реагує на "інформацію про погрози з боку українських радикалів". У зв'язку з чим, глава ворожого СК Олександр Бастрикін дав розпорядження розслідувати справу.
Однак, як підкреслюють у Центрі протидії дезінформації, жодних доказів реальності цих погроз немає. Попри це, російські силовики вже шукають "причетних".
Ця інформаційна кампанія, запущена росіянами напередодні можливого другого раунду переговорів, є частиною зусиль ворога із затягування часу та зриву переговорів про припинення вогню,
– повідомили в ЦПД.
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що поширення таких звинувачень свідчить про небажання Кремля припиняти вогонь і про його намір зірвати переговори, перетворивши їх на фарс.
Нагадаємо, в результаті спецоперації СБУ у Москві успішно ліквідовано генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова. Він був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії. За інформацією наших джерел, вибухівка на самокаті спрацювала, коли Кіріловим разом з помічником заходили до під'їзду. Обидва загинули від отриманих поранень.