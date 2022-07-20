Ядерна кнопка та деменція путіна: чи варто боятися погроз господаря кремля

А зараз давайте обговоримо таку новину: "Інститут дослідження війни: путін може погрожувати застосуванням ядерної зброї задля зупинки контрнаступу ЗСУ на Півдні України".

В теорії, тут можна обмежитись такою відповіддю – "заява настільки безпредметна, що навіть нема що обговорювати. Мовляв, от коли рф реально почне погрожувати застосуванням ядерної зброї, тоді давайте і говорити". Але ні, матеріал достатньо цікавий, його варто "розмотати".

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Прогнози та заяви

Почну із самого базового. У нас до початку вторгнення намертво оформився примат першості оцінок західних структур щодо політичного життя в Україні. А під час війни – цей "примат першості оцінок" чомусь поширився і на речі, що стосуються перебігу бойових дій. Але раз на те пішло, "Інститут дослідження війни", він же ISW – він насправді не займається прогнозуванням.

ISW – це недержавна структура, якій донатять оборонно-промислові холдинги США для того, щоб фахівці "Інституту дослідження війни" просто спостерігали за перебігом подій на полі бою, і відповідно – видавали рекомендації, які системи озброєння будуть більш потрібні в умовах сучасної війни.

Уже ж є, наприклад, суперечка в ключі "що первинніше – танк чи квадрокоптер з бімбою", і щоб завершити цю суперечку, потрібно накопичити достатньо аргументів.

Іншими словами, задача ISW – не прогнозувати дії путіна замість самого путіна, а займатись більш практичними речами, наприклад, оцінювати майбутнє танків як виду зброї.

Ще один важливий момент – в структурі ISW працює доволі багато українців. З однієї сторони, це – сильний крок, нарешті на Заході додумались для оцінки подій в конкретному регіоні наймати саме вихідців з цього регіону. Але з іншої сторони, так виходить, що притаманні собі страхи українці тягнуть і в західну аналітику.

Бо це ж у нас десь на підкірці "засіло" – раз в оборонній стратегії рф є пункт, що у випадку "екзистенційної загрози" для території росії кремль лишає за собою право превентивно ударити ядерною бомбою.

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Погрози ядерною зброєю

Але наперед боятись, що у випадку успіху контрнаступу ЗСУ на Півдні України, росіяни почнуть погрожувати ядерною бомбою, в даному випадку означає наперед визнати тимчасово окуповані райони Запорізької та Херсонської областей за росією. Тому я і виніс оцінку – "от хай кремль сам почне погрожувати, тоді давайте й обговорювати".

Звісно, війна зараз набула настільки тотального характеру, що не можна виключати нічого. Тому, наприклад, в списку отриманої допомоги від Німеччини є в тому числі пункти дезактивації техніки від хімічного та радіаційного забруднення.

За словами експерта, заяви путіна не варто сприймати серйозно / Фото Getty Image

Та й наші війська РБХЗ час від часу проводять відповідні навчання з ліквідації наслідків застосування зброї масового ураження, котрі виглядають цілком в естетиці серіалу "Чорнобиль". Але, схоже, що сама рф зараз у такому стані, коли єдине, що вона може зробити зі своїм "ядерним потенціалом" – ото хіба що погрожувати "ядєрним пєплом".

Ну, наприклад, в доктрину застосування російських ракетних військ стратегічного призначення (РВСН) одразу закладено елемент – як тільки наступить той самий день "Д", їхніх ракетчиків у трусіках одразу ж прийдуть підривати диверсанти НАТО. Серйозно, з 2015 по 2021 рік російські РВСН отримали 70 так званих БПДМ "Тайфун-М" – "бойових протидиверсійних машин" на базі БТР-82, "нафаршированих" засобами РЕБ та безпілотниками, і задача цих БПДМ – ловити диверсантів, які постійно десь ввижаються рашистам.

Або ж, пригадуєте довоєнну історію, коли місцевий криміналітет у рф примудрився поставити "на лічильник" екіпаж атомного підводного човна? А, між іншим, той підводний крейсер – взагалі-то був носій одразу 16 міжконтинентальних балістичних ракет.

Та й схоже, що сам путін впав у таку стадію деменції, що уже в принципі виключає застосування "червоної кнопки". Пригадуєте, була кілька днів тому новина, що путін "запропонував" лукашенкові переробити білоруські Су-25 на носії ядерної зброї?

Проблема в тому, що штурмовик Су-25 за своєю конструкцією в принципі не може нести ядерну бомбу. І це саме той випадок, коли такий "ядерний" наказ "господаря Кремля" полетів просто у порожнечу.

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