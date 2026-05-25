Вони вже обіцяли Київ за три дні, – Центр стратегічних комунікацій про погрози Росії

У МЗС Росії 25 травня виступили з новими погрозами для України та нібито "кінець Києву". Проте це чергова гучна заява російських пропагандистів.

Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій.

Чим пригрозили росіяни?

На тлі погроз російського МЗС пропагандисти почали заявляти про "кінець Києва". Ба більше, вони стверджують, що Росія нібито здатна "зробити Київ непридатним до життя за місяць".

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що російські ЗМІ знову повернулись до своєї пропагандистської риторики. Наприклад, нагадали у повідомленні, раніше вони казали про буцімто "взяття Києва за три дні", "знищення української ППО", "кінець України кожної зими" та "обвал фронту після кожного нового наступу Росії".

Нагадаємо, що МЗС Росії оприлюднило заяву, у якій закликало іноземців якомога швидше виїхати з української столиці.

Сергій Лавров пригрозив вдарити по "центрах ухвалення рішень" та продовжити системні атаки по об'єктах українського ВПК. А "останньою краплею" нібито стала атака по Старобільську.

До цього, представниця російського відомства вже казала, що держава-агресорка продовжить завдавати "ударів у відповідь" по Києву.