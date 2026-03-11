Коли може похолоднішати в Україні: синоптикиня назвала дату

З початком вихідних погода в Україні може дещо змінитися, температурні показники, ймовірно, знизяться на кілька градусів після відчутного потепління.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для УНІАН.

Коли можливе похолодання?

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що до 14 березня погода в Україні здебільшого не зазнає кардинальних змін. Опадів протягом цього періоду синоптики не передбачають, температурні показники будуть такими ж.

Але, за її словами, вже з суботи, 14 березня, температура повітря у денний час може знизитися на орієнтовно 2 – 3 градусів, через що буде трохи прохолодніше. Також з наступного тижня погода може бути більш хмарною.

Починаючи з неділі, над Європою вже буде формуватися поле зниженого атмосферного тиску. Буде зміщуватися цей антициклон і вже наступного тижня може бути більше хмарності, окремі атмосферні фронти, переважно поки що по західних областях, південно-західних,

– розповіла вона.

У зв'язку з цим температура повітря в Україні наступного тижня також може бути на кілька градусів нижчою, оскільки небо вже не буде настільки ясним і буде потужний антициклон, особливо це стосується денного часу.

Якою буде погода до цього?