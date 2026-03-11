Коли може похолоднішати в Україні: синоптикиня назвала дату
- З 14 березня в Україні очікується зниження температури на 2 – 3 градуси, а з наступного тижня можливі хмарність і атмосферні фронти.
- Температура повітря може бути нижчою через формування антициклону над Європою, що вплине на західні та південно-західні області.
З початком вихідних погода в Україні може дещо змінитися, температурні показники, ймовірно, знизяться на кілька градусів після відчутного потепління.
Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для УНІАН.
Коли можливе похолодання?
Представниця Укргідрометцентру пояснила, що до 14 березня погода в Україні здебільшого не зазнає кардинальних змін. Опадів протягом цього періоду синоптики не передбачають, температурні показники будуть такими ж.
Але, за її словами, вже з суботи, 14 березня, температура повітря у денний час може знизитися на орієнтовно 2 – 3 градусів, через що буде трохи прохолодніше. Також з наступного тижня погода може бути більш хмарною.
Починаючи з неділі, над Європою вже буде формуватися поле зниженого атмосферного тиску. Буде зміщуватися цей антициклон і вже наступного тижня може бути більше хмарності, окремі атмосферні фронти, переважно поки що по західних областях, південно-західних,
– розповіла вона.
У зв'язку з цим температура повітря в Україні наступного тижня також може бути на кілька градусів нижчою, оскільки небо вже не буде настільки ясним і буде потужний антициклон, особливо це стосується денного часу.
Якою буде погода до цього?
Тепла та комфортна погода ще утримається цього тижня на території України. Значного підвищення температурних показників найближчим часом не буде, водночас подекуди досі можливі зниження нижче 0.
Також відомо, що погода в Україні в період по 12 березня не супроводжуватиметься опадами. За даними фахівців, температура повітря у нічний час коливатиметься від 5 градусів тепла до 2 градусів морозу.
Загалом повідомляли, що перша декада місяця та надалі пройде з дефіцитом опадів. Орієнтовно така тенденція зберігатиметься до щонайменше середини березня. Синоптики назвали такі умови стабільними.