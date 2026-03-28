Квітень принесе похолодання в Україну: суне арктичне вторгнення зі Скандинавії
- На початку квітня в Україні очікується похолодання через арктичне вторгнення зі Скандинавії.
- Активний циклон принесе сильні дощі, грози та можливі опади у вигляді мокрого снігу.
Сонячна антициклональна погода в Україні добігає кінця, а атмосфера стає все більш динамічною. Комфортні умови замінить незначне похолодання та більш мінлива погода.
Відповідну інформацію розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у фейсбуці.
Дивіться також До +18, але подекуди з дощами та сильним вітром: погода 28 березня
Коли похолоднішає в Україні?
За словами фахівця, до Балкан наближається активний циклон, насичений вологою та енергією. Він принесе сильні дощі, грози, а місцями можливі й опади у вигляді снігу, ймовірно, мокрого. Водночас хмари стримають сонце.
Через це, за його словами, це уповільнить денний прогрів повітря. Утім, як запевнив синоптик, надходження теплого й вологого повітря з півдня це компенсує, тому відчутних температурних знижень не буде.
Попередній прогноз свідчить про те, що вже на початку нового робочого тижня, зокрема 30-31 березня, нестійка волога погода збережеться, а аномальне тепло почне згасати. Температурний фон почне знижуватись.
За даними провідних світових моделей, квітень розпочнеться із похолодання, яке буде пов’язане з арктичним вторгненням зі Скандинавії. Такі процеси спостерігаються вже традиційно – напередодні Великодня. Вербний тиждень – він такий,
– написав він.
Якою буде погода найближчими днями?
Вже повідомляли, що, згідно з поточними тенденціями, найближчими днями, тобто до 29 березня, переважатиме комфортна та весняна погода. Температура повітря становитиме від 13 до 19 градусів тепла.
Іван Семиліт уточнював, що вже з з 29 березня по 2 квітня подекуди можливі дощі. У перші дні квітня у північних та центральних областях місцями він буде з мокрим снігом. Після 2 квітня можливі зниження.
До слова, раніше Віталій Постригань писав, що невдовзі розпочнеться перебудова синоптичних процесів, яка змінить характер погоди. Через вплив холодного повітря з півночі Атлантики активізується циклогенез.