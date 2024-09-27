Вдень 10 градусів тепла, сильний вітер і грози: в одній з областей попередили про небезпеку

Негода у вигляді поривчастного вітру, сильних дощів і низької температури охопить західний регіон України. Стовпчик термометра впаде на 12 градусів.

Поступово осінь "розправляє крила". Високі температури залишаються в минулому, приходить традиційне похолодання. Протягом найближчих днів заморозки слід очікувати на Закарпатті.

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Негода на Закарпатті

28 – 29 серпня на Закарпатті спростерігатиметься значне зниження температури повітря. Так, у другу половину суботи та вночі у неділю слід очікувати значні дощі, а місцями – грози.

Також прогнозують шквальний вітер зі швидкість 15 – 20 метрів за секунду.

Загалом на вихідних температура на Закарпатті знизиться на 5 – 12 градусів.

28 вересня вночі обіцяють 12 – 17 градусів тепла, вдень 22 – 27 градусів тепла, на високогір'ї до 19 градусів тепла.

29 вересня: вночі – 8 – 13 градусів, вдень 10 – 15 градусів, на високогір'ї – 7 градусів тепла.

Синоптики пояснили, що похолодання зумовлене надходженням холодної повітряної маси з Північної Атлантики.

Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання, роботи служб комунального господарства, зв'язку, будівельної і туристично-рекреаційної галузей,

– попередили метеорологи.

До слова, поривчастий вітер завітає також до Рівного та області. У регіоні пройдуть сильні грози.