Значне похолодання накриє Україну вже незабаром: коли знову впаде температура

Уже наступного тижня в Україні знову похолодає. Температура повітря значно знизиться.

Коли саме чекати похолодання, в яких областях найбільше впаде температура, передає 24 Канал.

До речі В Україні прогнозують небезпечні явища: в яких областях і чого саме чекати

Похолодання у травні

За прогнозом на картах Укргідрометцентру, похолодання очікуються вже на початку тижня. Так, з вівторка температура знизиться, а далі – ще більше.

Якщо вдень 6 травня до +24, то вже 8 травня в частині областей тільки 10 – 12 тепла. Зокрема, в Івано-Франківській і Чернівецькій.

Орієнтовний прогноз на 8 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Як довго ще буде прохолодно

Зауважимо, синоптик Ігор Кібальчич раніше писав, що у першій декаді відбудеться відчутне похолодання, яке триватиме орієнтовно до середини місяця. Опісля температура почне поступово підвищуватися.

Експерт зауважив, що Особливо прохолодними очікуються ночі, тому в низці областей, крім південної половини та Криму, можливі заморозки на поверхні ґрунту, а в західних, північних та східних областях місцями у повітрі до -3 градусів.

Також синоптик писав, що на прогностичній карті показана середня аномалія температури повітря за період з 6 по 13 травня, тобто коли Україна перебуватиме у прохолодній повітряній масі.

Цікаво Чи буде навесні ще сніг і морози, а влітку – сильна спека +30: інтерв'ю з метеорологинею Балабух

Похолодання в Україні / Скриншот

Прогноз погоди на найближчі три доби

За прогнозом Укргідрометцентру, 5 травня без опадів, вдень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах, 6 – 7 травня в Україні, крім Півдня, подекуди невеликі (вдень 7 травня всюди помірні) короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град.

Вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний, західний, 5 – 12 метрів на секунду. Вдень 6 травня й упродовж доби 7 травня в Україні місцями пориви

15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі 5 травня 3 – 8 тепла. На Сході, Південному Сході 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси.

Цікаво, що 6 – 7 травня очікується підвищення нічної температури на 5 – 7.

Вдень 15 – 22 градуси, у західних, 6 – 7 травня у більшості областей до +25.