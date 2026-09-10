Тепло ще затримається, але ненадовго: синоптикиня розповіла, коли в Україні похолодає

Найближчими днями в Україні ще збережеться тепла погода, однак уже з 11 вересня температура почне поступово знижуватися. Найпомітніше похолодання очікується на заході та півночі.

Про це у бліцінтерв'ю для РБК-Україна розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Коли в Україні почне холодати?

Тепла погода ще протримається в Україні 11 – 12 вересня, однак поступово температура почне знижуватися. За прогнозом синоптикині, у ці дні, денна температура ще залишатиметься близькою до нинішніх показників. Водночас вночі стане трохи тепліше – очікується +11...+16 градусів.

Проте вже 11 вересня на захід і північ України почне надходити атмосферний фронт. Там температура вдень знизиться до +18...+23 градусів.

У суботу, 12 вересня, прохолодніше стане вже на більшій частині території країни – вдень прогнозують +18...+23 градуси. Водночас на півдні та південному сході ще буде тепліше – +23...+28 градусів. Знизиться й температура вночі. На заході та півночі очікується +7...+12 градусів, а в інших областях – близько +11...+16 градусів.

За словами синоптикині, різких змін погоди не буде. Такі температурні коливання є цілком типовими для вересня: вдень сонце ще може добре прогрівати повітря, нагадуючи про літо, тоді як ночі вже стають помітно прохолоднішими.

Нагадаємо, раніше синоптики зазначали, що перші заморозки у вересні можливі, однак наразі передумов для їхнього швидкого настання немає. За кліматичними даними, найчастіше вони приходять у другій або третій декаді вересня, а в Карпатах та окремих північних і центральних областях можуть спостерігатися вже на початку місяця.