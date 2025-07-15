Буде похолодання: коли й у яких областях відчутно знизиться температура

Частину областей України знову накриє похолодання. Подекуди температура повітря знизиться аж на 10 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також Коли й у яких областях будуть сильні дощі та грози

Коли буде похолодання?

Синоптики зробили прогноз на найближчі три доби, 15 – 17 липня. Уночі +15 – +22 градуси, удень +29 – +34 градуси.

На Півдні традиційно найспекотніше, – до +37 градусів. Тим часом на Півночі, у вівторок і на Заході очікується +24 – +30 градусів. Цікаво, що вже 16 – 17 липня в частині областей буде похолодання.

На Заході країни температура знизиться до +18 – +23 градусів,

– повідомили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що похолодання буде відчутним. Наприклад, якщо 14 липня у Львові вдень прогнозували +26 – +28 градусів, то вже 17 липня лише 19 – +21.

У західних областях буде похолодання / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, у західних областях 15 – 16 липня будуть короткочасні дощі, 17 липня помірні, подекуди значні дощі та грози. На решті території без опадів, тільки 16 липня в Житомирській і Вінницькій, 17 липня в більшості північних і центральних областей місцями короткочасні дощі та грози.