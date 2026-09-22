Синоптикиня відповіла, як надовго в Україну пришли похолодання та дощі

Цього тижня в Україні погода все більше ставатиме осінньою. У деяких регіонах очікуються значні опади, грози та посилення вітру до 20 метрів за секунду.

Про це синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла NV.

Як змінюватиметься погода?

Причиною такого характеру погоди став атмосферний фронт циклону, який розташувався на північ від України. Він приніс хмарну погоду, тривалі дощі та зниження температури.

У ніч проти 22 вересня значні дощі будуть у північних регіонах країни. А вже у середу, 23 вересня, такі ж опади поширяться на всю лівобережну частину України. Місцями також можливі грози. За словами Птухи, цього разу погоду визначатиме новий циклон, який прийде з південного сходу.

До того ж у середу буде вітряно, особливо на Півдні країни. Там пориви вітру можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду. Водночас загалом північно-західний вітер буде помірним, зі швидкістю 5 – 12 метрів за секунду.

При цьому температура повітря у більшості західних, північних і центральних областей вночі очікується +4…+12 градусів, а вдень підвищиться лише до +10…+17 градусів.

На південному сході буде тепліше. Там стовпчики термометрів вночі покажуть +9…+16, а вдень піднімуться до +16…+23 градусів.

Дощова та хмарна погода, за словами Птухи, затримається в Україні орієнтовно до вихідних.