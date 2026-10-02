На Україну насуваються заморозки у мінус 3: де і коли їх очікувати

В Україну йде похолодання. Наразі низькі температури відчуватимуться вночі.

Цими вихідними на всій Україні нічна температура впаде до трьох градусів морозу. Це випливає з прогнозу Укргідрометцентру.

Коли в Україну прийде похолодання?

Так, у суботу, 3 жовтня, температура на поверхні грунту коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу по всій території країни.

Найхолодніше буде на Прикарпатті. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються заморозки в повітрі до мінус 3 градусів. Це вже другий рівень небезпечності.

Довідка: II рівень небезпечності – це коли погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Де будуть заморозки 3 жовтня / Фото Укргідрометцентр

У неділю, 4 жовтня, вночі заморозки на поверхні грунту до мінус 3 градусів спостерігатимуться лише на Правобережжі.

На Прикарпатті зберігатиметься другий рівень небезпечності. Уночі темпертура повітря там знову може впасти до мінус трьох.

Заморозки 4 жовтня / Фото Укргідрометцентр

До слова, у жовтні в Україні ще можуть бути періоди теплої та сонячної погоди, які називають "бабиним літом".

Водночас через антициклон ночі можуть бути холодними, зокрема можливі заморозки.