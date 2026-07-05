Пригріє до +31 чи буде прохолодніше: синоптик пояснив, від чого це залежить

Упродовж наступного тижня температура повітря в Україні суттєво не змінюватиметься. Однак на неї впливатимуть деякі фактори залежно від регіону.

Про це представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомив у коментарі для "РБК-Україна".

Дивіться також В Україну йдуть опади: що принесе холодний атмосферний фронт після спеки

Чому температура різниться між регіонами?

Журналісти поцікавились, чи буде найближчим часом в певних регіонах найхолодніше повітря чи навпаки. За словами синоптика, температура повітря залежатиме більше від рельєфу. Зокрема, у низинах уночі може бути дещо прохолодніше, тоді як на височинах повітря залишатиметься теплішим.

Але, умовно, такого, щоб на заході холодніше, а на сході тепліше, – такого в нічні години не буде,

– зазначив Семиліт.

Водночас на узбережжі морів у нічні години температура повітря місцями сягатиме +19 градусів.

Вдень на температуру може впливатиме, зокрема, хмарність. У районах, де буде більше хмар, повітря прогріватиметься не так сильно, наприклад до +21 градуса. Подібна ситуація очікується й в районах високогір'я.

Раніше повідомлялось, що наступного тижня в Україні місцями очікується дощова погода та грози. Істотних змін температури не прогнозують, але на південному сході можливе її підвищення до +31 градуса.