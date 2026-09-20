Дощитиме по всій Україні: який прогноз погоди на найближчі дні

Найближчими днями у більшості областей України очікуються опади та зниження температури повітря. Місцями дощі будуть значними та супроводжуватимуться грозами.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Де та коли чекати дощі?

Поточний тиждень закінчиться сухою погодою, що пануватиме у більшості регіонів. При цьому температура повітря уночі становитиме +8…+15 градусів, а вдень повітря прогріється до теплих +21…+26 градусів.

З початку наступного тижня характер погоди зміниться. За прогнозом синоптиків, 21 вересня по всій території країни очікуються помірні дощі.

Одночасно почне знижуватись й температура повітря. Зокрема, у західних та північних областях вдень очікується +13…+19 градусів.

Опади збережуться й у вівторок, 22 вересня. У центральних областях місцями дощі будуть значними. Подекуди можливі також грози.

Цього дня похолодання відчують вже більшість областей: стовпчики термометрів у денні години опустяться до +13…+19 градусів.

До слова, через хмарність уночі температура повітря суттєво не знижуватиметься попри похолодання вдень. Тож, як запевняють синоптики, заморозків у цей період не очікується.