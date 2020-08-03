У Львові попрощалися з комбатом Української добровольчої армії Андрієм Гергертом
3 серпня у Львові поховали комбата 8 добровольчого батальйону "Аратта" Андрія Гергерта. Він помер 1 серпня від важкої онкологічної хвороби, яку у нього діагностували менш як пів року тому.
Попрощатись із бійцем і провести його до місця спочинку прийшли побратими з різних міст України. Похоронна процесія пройшла вулицями Львова, передає "Радіо Свобода".
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На похорон приїхало багато добровольців і волонтерів із Маріуполя, де Андрій Гергерт перебував із батальйоном. Гергерта поховали на Личаківському цвинтарі.
Відомо, що комбат протягом останніх місяців боровся з раком шлунка.
У Львові попрощалися з Андрієм Гергертом / Фото пресслужби Львівської міської ради
Що відомо про Андрія Гергерта
- Андрій Гергерт народився 1978 року у містечку Миколаїв на Львівщині.
- З 2001 року займався бізнесом в Криму, а до Києва переїхав під час Майдану.
- У столиці Гергерт познайомився з Дмитром Ярошем і приєднався до "Правого сектора".
- Брав участь у війні на Донбасі в складі "Добровольчого українського корпусу", а пізніше очолив 8-й батальйон ДУК.
- Двічі балотувався до ВРУ – у 2014 році самовисуванцем, а у 2019 році від ВО "Свобода" по 126 окрузі у Львові. Однак обидва рази зайняв друге місце, поступившись Андрію Коту.
- У 2016 році Гергерт отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.
- У комбата залишилася дружина і четверо дітей.