3 серпня у Львові поховали комбата 8 добровольчого батальйону "Аратта" Андрія Гергерта. Він помер 1 серпня від важкої онкологічної хвороби, яку у нього діагностували менш як пів року тому.

Попрощатись із бійцем і провести його до місця спочинку прийшли побратими з різних міст України. Похоронна процесія пройшла вулицями Львова, передає "Радіо Свобода". До теми Помер комбат УДА Андрій Гергерт На похорон приїхало багато добровольців і волонтерів із Маріуполя, де Андрій Гергерт перебував із батальйоном. Гергерта поховали на Личаківському цвинтарі. Відомо, що комбат протягом останніх місяців боровся з раком шлунка. У Львові попрощалися з Андрієм Гергертом / Фото пресслужби Львівської міської ради Що відомо про Андрія Гергерта Андрій Гергерт народився 1978 року у містечку Миколаїв на Львівщині.

З 2001 року займався бізнесом в Криму, а до Києва переїхав під час Майдану.

У столиці Гергерт познайомився з Дмитром Ярошем і приєднався до "Правого сектора".

і приєднався до "Правого сектора". Брав участь у війні на Донбасі в складі "Добровольчого українського корпусу", а пізніше очолив 8-й батальйон ДУК.

в складі "Добровольчого українського корпусу", а пізніше очолив 8-й батальйон ДУК. Двічі балотувався до ВРУ – у 2014 році самовисуванцем, а у 2019 році від ВО "Свобода" по 126 окрузі у Львові. Однак обидва рази зайняв друге місце, поступившись Андрію Коту.

– у 2014 році самовисуванцем, а у 2019 році від ВО "Свобода" по 126 окрузі у Львові. Однак обидва рази зайняв друге місце, поступившись Андрію Коту. У 2016 році Гергерт отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.

У комбата залишилася дружина і четверо дітей.