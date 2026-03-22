Епіфаній розповів, яким було останнє пророцтво патріарха Філарета

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній поділився спогадами про свою останню зустріч із патріархом Філаретом.

Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній згадав 22 березня 2026 року під час заупокійного богослужіння у Володимирському кафедральному соборі.

Яким було останнє пророцтво Філарета?

"Коли нещодавно бачилися з Владикою в лікарні, він ще сказав, що в неділю він буде у Володимирському соборі. Його стан здоров'я був важкий, і складно було повірити. Але патріарх пророчо передбачив те, що сталося. Він справді у Володимирському соборі. Він зібрав і єднав нас у любові", – сказав Епіфаній.

Патріарх Філарет помер 20 березня у Києві на 98-му році життя. Причиною стали ускладнення хронічних захворювань. Ще 9 березня повідомлялося про його госпіталізацію через погіршення стану.

Після смерті Філарета Українську православну церкву Київського патріархату очолить архієпископ Сумський і Охтирський Никодим (Володимир Кобзар).

У Києві відбувається похорон патріарха Філарета