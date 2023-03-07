Героїв-розвідників хотіли відспівати у Лаврі, а Мінкульт нібито не дозволив: чому виник скандал

У Києві відбудеться чин похорону героїв-розвідників "Святоші", "Непийпива", Тарасія" та "Аполлона". На жаль, не минулося без скандалу, пов'язаного з відспівуванням.

Попередньо планували, що відспівувати Юрія "Святошу" Горовця, Максима "Непийпива" Михайлового, Тараса "Тарасія" Карпюка та Богдана "Аполлона" Лягова будуть в Успенському соборі Лаври. Але в останній момент довелося змінити храм. Розповідаємо, що сталося та як на це відреагували у Мінкульті.

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Звинувачують у відмові відспівати у Лаврі

Про буцімто відмову повідомив глава "Братства" Дмитро Корчинський. Ось пряма мова: "Годину тому (пост був о 22:26 6 березня – 24 Канал) міністр культури Ткаченко вирішив, що наші загиблі бійці диверсійної групи "Братства" не гідні бути відспівані в Успенському соборі Лаври та скасував свій дозвіл".

Він також додав, що на допомогу прийшла Православна Церква України. Вона організувала відспівування героїв у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Відспівування героїв-розвідників відбудеться 7 березня о 11:30 у Михайлівському Золотоверхому, вулиця Трьохсвятительська, 8.

Та на цьому градус напруги не збавив оберти. Корчинський також написав, що вже подали петицію на звільнення з посади міністра культури Олександра Ткаченка. Зауважимо, що сам очільник відомства на це ще ніяк не відреагував.

Реакція Мінкульту на "заборону"

У Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на закид Корчинського. У відомстві підкреслили, що не надавали відмови щодо відспівування загиблих українських героїв в Успенському соборі 7 березня.

Представники міністерства підкреслюють, що мережею шириться дезінформація. Водночас у ньому наголосили, що погоджувати або не погоджувати служіння у храмі можуть лиш після звернення релігійної громади.

У МКІП зазначили, що станом на 23:50 6 березня звернень від ПЦУ або будь-якої іншої релігійної громади не було. Відтак, не було в чому відмовляти.

Зауважимо, що українських героїв-розвідників поховають на Алеї Героїв Лук'янівського історичного заповідника. Церемонія прощання з ними відбудеться о 13:00 на Майдані Незалежності.