14:54
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
      Вєсті.UA
      20:39, 2 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Похорон військової Ірини Шевченко у Херсоні: фото та відео прощання

      5021 Читать новость на русском
      Прощання з загиблою військовою Іриною Шевченко
      Прощання з загиблою військовою Іриною Шевченко / Колаж 24 каналу

      В Херсоні прощаються з бойовим медиком, кавалером ордену "За Мужність", сержантом Іриною Шевченко, яка загинула 1 липня на Донбасі.

      48-річна Ірина Шевченко загинула біля Водяного, коли бойовики обстріляли санітарний автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу. Окрім військової загинув також старший матрос 36-тої окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода.

      Читайте також: Фото з місця обстрілу санітарного автомобіля на Донбасі

      Провести в останню путь "маму Іру", так її називали бійці, до Херсона прибули військові з її рідної 36-ї бригади морпіхів.

      прощання з військовою
      Прощання з військовою Іриною Шевченко

      Тіло героїні зустріли на Антонівському мосту, де під час патріотичних акцій у місті Ірина не раз підіймала синьо-жовтий прапор.

      прощання з військововю
      Багато людей пройшло попрощатись з Іриною Шевченко

      "І в неї постійно була одна фраза – все буде добре, в нас все буде добре, нічого поганого не буде, але...", – пригадав військовий медик 79 бригади Ігор Осауленко.

      Що відомо про військову Ірину Шевченко – читайте у матеріалі 24 каналу

      "Часто її запитували, що її туди тягне, адже там дуже тяжко і небезпечно. Вона сказала – мені дуже шкода молодих хлопців і я повинна їх зберігати, помагати. І вона не шкодувала своїх сил, помагала хлопцям, таким як вона, нашим патріотам, нашим героям, загиблим. Слава вічна, вічний покій", – сказала знайома загиблої Ольга Кірій.

      ірина шевченко прощання
      Прощання з Іриною Шевченко

      ірина шевченко
      Побратими Ірини Шевченко

      ірина шевченко
      Ірина Шевченко загинула 1 липня біля Водяного

      У Херсоні прощаються з загиблою військовою Іриною Шевченко​: відео

      Спогади близьких про Ірину Шевченко: дивіться відео

       

      blog_ava
      Українські мати: лайся красиво (18+)
      сьогодні
      23042
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Новини Херсона Жертви Втрати Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера
      сьогодні , 14:35 Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера
      261
      Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      сьогодні , 13:15 Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      607
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1110
      IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      сьогодні , 13:03 IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      Ірина Юрковська 2977
      Доверие к новой власти може рухнуть очень быстро
      сьогодні , 12:00 Доверие к новой власти може рухнуть очень быстро
      Юрій Бутусов 1307
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук