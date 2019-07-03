Похорон військової Ірини Шевченко у Херсоні: фото та відео прощання
В Херсоні прощаються з бойовим медиком, кавалером ордену "За Мужність", сержантом Іриною Шевченко, яка загинула 1 липня на Донбасі.
48-річна Ірина Шевченко загинула біля Водяного, коли бойовики обстріляли санітарний автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу. Окрім військової загинув також старший матрос 36-тої окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода.
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Провести в останню путь "маму Іру", так її називали бійці, до Херсона прибули військові з її рідної 36-ї бригади морпіхів.
Прощання з військовою Іриною Шевченко
Тіло героїні зустріли на Антонівському мосту, де під час патріотичних акцій у місті Ірина не раз підіймала синьо-жовтий прапор.
Багато людей пройшло попрощатись з Іриною Шевченко
"І в неї постійно була одна фраза – все буде добре, в нас все буде добре, нічого поганого не буде, але...", – пригадав військовий медик 79 бригади Ігор Осауленко.
Що відомо про військову Ірину Шевченко – читайте у матеріалі 24 каналу
"Часто її запитували, що її туди тягне, адже там дуже тяжко і небезпечно. Вона сказала – мені дуже шкода молодих хлопців і я повинна їх зберігати, помагати. І вона не шкодувала своїх сил, помагала хлопцям, таким як вона, нашим патріотам, нашим героям, загиблим. Слава вічна, вічний покій", – сказала знайома загиблої Ольга Кірій.
Прощання з Іриною Шевченко
Побратими Ірини Шевченко
Ірина Шевченко загинула 1 липня біля Водяного
У Херсоні прощаються з загиблою військовою Іриною Шевченко: відео
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