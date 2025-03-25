На Чернігівщині частину цвинтаря зрівняли з землею: як відреагували в ОВА

У селі Івківці Ладанської громади, що на Чернігівщині, зрівняли з землею частину цвинтаря, де поховані жертви Голодомору. В ОВА відреагували на інцидент.

Там запевнили, що вже вжили необхідних заходів щодо цієї ситуації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

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Що кажуть в ОВА про інцидент на цвинтарі

За словами Чауса, ОВА отримала повідомлення, що за рішенням місцевої влади на місці можливого поховання жертв Голодомору працює техніка. Він заявив, що доручив очільнику Прилуцької РВА негайно зібрати представників громади та профільних спеціалістів, щоб детально вивчити ситуацію.

Одночасно доручив правоохоронним органам, щоб вони зі свого боку перевірили законність дій місцевої влади у цьому випадку,

– додає голова Чернігівської ОВА.

Нагадаємо, що місцева влада прокоментувала свої дії та заявила, що виконує "роботи з благоустрою та впорядкування території".

На інцидент вже відреагував Національний музей Голодомору-геноциду. Там зауважили, що цвинтар в Івківцях зазначається одним з понад тисячі місць масового поховання на території України в геоінформаційній системі "Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду", створеної ще у 2019 році.