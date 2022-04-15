Покарання чоловіків, які виїхали за кордон, має стосуватися лише високопосадовців, – Стефанчук

Тривають жваві дискусії щодо покарання чоловіків призивного віку, які перебувають за кордоном під час повномасштабної війни Росії проти України. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що це питання має стосуватись винятково нардепів або високопосадовців.

Саме ці чоловіки, які забули про свою присягу державі Україна, повинні нести відповідальність, вважає очільник парламенту. Таку заяву Стефанчук зробив в етері марафону єдиних новин, 24 канал передає деталі.

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Покарання чоловіків призивного віку, які перебувають за кордоном під час війни

Руслан Стефанчук розповів, що до парламенту надходять законодавчі ініціативи щодо відповідальності за перебування за кордоном під час війни чоловіків призивного віку. Багато з них, за його словами, є спірними.

Голова Верховної Ради наголосив, що у парламенті намагаються розглядати лише те, що віднаходить компроміс і є вкрай важливим для кожного громадянина України.

Тому, якщо нам і переглядати питання перебування тих чи інших чоловіків за кордоном, то воно повинно стосуватись винятково народних депутатів або високопосадовців, які в цей період, забувши про свою присягу, виїхали за межі України,

– заявив Стефанчук.

До слова, очільник парламенту додав, що наразі потрібно знаходити механізми повернення таких нардепів та високопосадовців до України.

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