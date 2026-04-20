Повернення замість покарання: у яких випадках за СЗЧ можуть звільнити від відповідальності

У деяких випадках військовослужбовець, який уперше самовільно залишив частину під час воєнного стану, може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Основною умовою є наявність письмової згоди командира.

Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК та СП.

Читайте також Є підстава для покарання: хто з чоловіків порушив закон, поїхавши з України під час війни

Як можна уникнути покарання?

У ТЦК звернули увагу на позицію Верховного Суду щодо випадків СЗЧ під час воєнного стану. Там пояснили, що військовослужбовець, який уперше залишив частину, може бути звільнений від кримінальної відповідальності за певних умов.

Умовами такого звільнення є:

добровільне звернення до суду, слідчого чи прокурора з клопотанням про повернення на службу;

наявність письмової згоди командира військової частини на подальше проходження служби.

Таку позицію викладено у постанові ККС Верховного Суду від 31 липня 2025 року у справі №183/12595/23.

У ній ішлося про мобілізованого військового, який самовільно залишив частину та перебував удома. Суди першої та апеляційної інстанцій визнали його винним, однак Верховний Суд скасував ці рішення і закрив провадження.

Під час розгляду було враховано, що правопорушення сталося вперше, звернення було добровільним, а командир письмово погодив подальше проходження служби.

Мобілізовані можуть одразу стати офіцерами: про що йдеться?