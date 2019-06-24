Покарання Філарету та його прихильникам: ПЦУ озвучила підсумки синоду

Синод Православної церкви України позбавив патріарха Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами і монастирями. Окрім того, з єпископату ПЦУ виключили священнослужителів, які підтримали Філарета та відновлення Київського патріархату.

Члени Синоду під голосування предстоятеля ПЦУ Епіфанія вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ Філарета "за особливі заслуги в минулому".

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Але відтепер, усі парафії та монастирі міста Києва, які до 15 грудня перебували у складі Київського Патріархату, будуть підпорядковуватися митрополиту Епіфанію.

Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією,

– сказав архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

Проте, патріарх має право письмово звернутися до митрополита ПЦУ Епіфанія та оскаржити рішення Синоду.

Так званий собор Філарета, яке синод називає "зборами трьох архієреїв, невеликої кількості скликаних кліриків та мирян", та всі ухвалені на ньому рішення визнані недійсними. Документи чи рішення видані від імені УПЦ Київського патріархату теж не мають юридичної сили, тому будуть недійсними.

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Також з ПЦУ виключили священослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета, за "дії, спрямовані на збурення протистояння у церковному середовищі". Серед них – митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф (Шибаєв), єпископ Петро (Москальов), єпископ Валуйський та вікарій Білгородської єпархії.

На синоді ПЦУ також вирішили:

Утворити синодальне управління недільних шкіл та катехізації . Його головою став архімандрит Макарій (Папіш), намісник Свято-Феодосіївського ставропігійного чоловічого монастиря Києва.

. Його головою став архімандрит Макарій (Папіш), намісник Свято-Феодосіївського ставропігійного чоловічого монастиря Києва. Провести 27-28 липня 2019 року загальноцерковне святкування 1031-ї річниці Хрещення Руси-України

загальноцерковне Запровадили День молитви про захист навколишнього природного середовища, який відзначатимуть у найближчу після 1 вересня неділю.





Рішення синоду ПЦУ / фото журналіста 24 каналу Олексія Печія

Що відомо про "собор" Філарета та чому він відновив Київський патріархат?Патріах Філарет давно заявляв про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Але ці домовленості, за словами Філарета, не були виконані.



Потім Філарет почав відверто заявляти, що Київський патріархат досі існує, хоча про його ліквідацію домовились на тому ж таки грудневому соборі. Підпис, до речі, під відповідним документом ставив особисто Філарет.



20 червня патріарх таки провів так званий Собор УПЦ КП. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Філарет і члени його "собору" також скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме тоді ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.