Показали карти маршрутів евакуації з Сумщини
12 березня 2022 , 11:04Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький у телеграмі
В Україні намагаються якомога швидше вивезти людей з небезпечних зон бойових дій. На 12 березня планують, зокрема, евакуацію з Сумщини.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що на 12 березня планують евакуювати людей у безпечні місця. Він сподівається, що все вийде.
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Карти маршрутів
Також живицький показав карти маршрутів на 12 березня 2022 року, за якими будуть евакуйовувати людей з Сумської області.
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