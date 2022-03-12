Показали карти маршрутів евакуації з Сумщини

В Україні намагаються якомога швидше вивезти людей з небезпечних зон бойових дій. На 12 березня планують, зокрема, евакуацію з Сумщини.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що на 12 березня планують евакуювати людей у безпечні місця. Він сподівається, що все вийде.

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Карти маршрутів

Також живицький показав карти маршрутів на 12 березня 2022 року, за якими будуть евакуйовувати людей з Сумської області.

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