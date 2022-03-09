Показали місця падіння бомби, яку окупанти скинули на лікарню у Маріуполі: шокуюче фото

Російські терористи цинічно обстріляли дитячу лікарню у Маріуполі. Одна з авіабомб влучила у двір біля лікарні, там утворилося величезне урвище.

Маріупольська міська рада показала місце падіння однієї з авіабомб, які російські війська скинули на дитячу лікарню.

До теми Руйнування колосальні: у міськраді Маріуполя показали жахливе відео обстрілу дитячої лікарні

На фото помітно, що глибина ями, яка утворилася від бомби, складає близько 5 метрів.



Місце падіння авіабомби біля лікарні у Маріуполі / Фото міської ради

Цинізм та жорстокість окупантів все більше вражає. Близько 15:50 9 лютого вони скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3. Корпус повністю знищений. Там також був розташований пологовий будинок. Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених та вбитих жінок.

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