Показував наслідки авіаударів по Одесі: СБУ заборонила в'їзд іноземному журналісту

Нідерландський журналіст Роберт Дулмерс порушив правила висвітлення подій під час війни, опублікувавши фото та відео з наслідками ракетних ударів по Одесі. За це кореспондента спершу видворили, а потім заборонили йому в'їзд в Україну.

У Службі безпеки України повідомили, що Роберт Дулмерс прибув в Україну 1 березня, перетнувши пункт пропуску Рава-Руська. Упродовж місяця нідерландський кореспондент відвідав кілька міст України. Його фінальним пунктом стала Одеса.

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Нідерландця позбавили акредитації та видворили з України

Саме за публікацію фото та відео ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури Одещини іноземного журналіста видворили з України. Заборонений контент Роберт Дулмерс оприлюднив на своїй сторінці у твітері 3 квітня – одразу після атаки на Одесу.

Утративши акредитацію ЗСУ, журналіст спершу добровільно погодився покинути Україну. Однак у цей же день, як з'ясувало "Суспільне", Дулмерс спробував повернутися. Тепер журналістові заборонений в'їзд в Україну на цілих 10 років.

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