Показують, що поступово поглинатимуть територію, – у ТКГ прокоментували указ Путіна

Володимир Путін випустив указ про товарне зближення Росії з окупованими територіями. Однак це лише черговий елемент залякування України.

У ТКГ прокоментували указ Путіна

Натомість пропагандисти переконані, що цей указ – нібито крок на зустріч. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Він підкреслив, що російські ЗМІ подаватимуть указ "як величезну допомогу жителям Донбасу", однак насправді це мало змінить ситуацію. До якогось прориву це не призведе.

Елемент шантажу. Вони постійно (видача паспортів, проведення своїх виборів) показують, що поступово будуть поглинати ту територію, якщо Україна не поквапиться, не визнає бойовиків і не буде виконувати Мінські угоди. Денис Казанський Представник Донецької області у ТКГ

На думку Казанського, цей указ має пропагандистську мету. Мовляв, Росія допомагає ОРДЛО. Хоча насправді тепер Володимир Путін намагається легалізувати те, що і так давно відбувається.

Представник у ТКГ переконаний, що це елемент залякування України. Мовляв, якщо українська сторона не буде дотримуватись Мінських домовленостей так, як їх розуміє Кремль, то вони взагалі заберуть тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Денис Казанський прокоментував указ Володимира Путіна: дивіться відео

Указ Путіна щодо окупованого Донбасу: що треба знати