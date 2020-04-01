12 миллионов гривен для турнирных игроков: на PokerMatch стартуют престижные покерные серии

Популярный украинский покер-рум PokerMatch продолжает радовать турнирных игроков. В апреле там пройдут две серии PKO PONT и Micro PONТ — на миллионы гривен призовых.

В этот раз рум решил уделить больше внимания новичкам и организовал для них специальную серию Micro PONT с бай-инами от 55 гривен. Но и более опытные покеристы также не остались без экшена: нокаут-турниры PKO PONT с бай-инами в 550 гривен предложат новые вызовы и вдохновят на взятие новых профессиональных вершин.

В рамках серии Micro PONT с общей гарантией 1 800 000 гривен пройдет до 15 различных ежедневных ивентов, поэтому новички и любители покера обязательно найдут что-то себе по душе. Гарантии во всех турнирах — 5 000 гривен.

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Что же до PKO PONT, то эта серия насчитывает 129 титульных турниров по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру с гарантированным призовым фондом 10 000 000 гривен! Все турниры пройдут в формате прогрессивного нокаута, поэтому игроки смогут получить дополнительные призовые за выбивание оппонентов.

Кроме титульных турниров по различным дисциплинам, игроков ждут баталии сразу в четырех Главных событиях, которые стартуют 26 апреля. Все чемпионы титульных ивентов получат памятные трофеи, а триумфаторов Main Event ждут стильные именные кубки.

Но и это еще не все! Во время серий турнирные игроки смогут принять участие сразу в трех акциях "Турниромания". Самые успешные и активные участники разделят между собой сотни тысяч гривен!

Полное расписание турниров и детали акций читайте на официальном сайте PokerMatch.

Апрель будет насыщенным, поэтому не теряйте времени. Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас и участвуйте в самых крутых покерных ивентах!