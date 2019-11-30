Как сорвать призовые фонды в 250 тысяч долларов в покере, не отходя от компьютера

Американский покерный профессионал Дэн "Jungleman12" Кейтс, который уже более 10 лет демонстрирует классные результаты и в живом, и в онлайн покере, добился очередного весомого успеха.

Дэн выиграл сразу два крупных турнира на популярной платформе PartyPoker за один день. Первый – partypoker MILLION, который проходит в этом руме еженедельно. Бай-ин туда стоит 215 долларов, а призовой фонд, как не сложно догадаться из названия – миллион долларов. В целом к призам в соревнованиях добрались 664 игрока, 7 из них получили пятизначные суммы, а триумфатору Дэну Кейтсу достались 153 тысячи долларов.

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В тот же день Jungleman12 затянул турнир Sunday Big Game. Тоже еженедельные соревнования на PartyPoker, но для хайролеров – с бай-ином 5200 долларов. Такой вклад себе могут позволить не так много игроков, поэтому у Дэна было всего 73 соперника. Обойдя всех, Кейтс заработал 105 тысяч долларов. Поэтому в сумме за два турнира профи положил в карман впечатляющие 258 450 долларов призовых.