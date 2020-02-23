Аксакал украинского покера – лучший из наших игроков в Main Event серии WPT

В европейской покерной столице Розвадове продолжается очередной этап престижной серии WPT. Немало там выступает и украинцев, а лучше всего из наших в Главном турнире себя зарекомендовал черновицкий бизнесмен Олег Охотский.

Из 510 участников турнира, с гарантированным призовым фондом 1 500 000 евро, Охотский финишировал на 31 месте.

Если для молодых покеристов его имя не особо известно, то спортсмены с опытом прекрасно помнят Олега, как большого покерного энтузиаста. На заре украинского покера Охотский не пропускал ни одной крупной домашней серии, регулярно ездил играть и за границу. В активе опытного украинца – более миллиона долларов призовых (входит в топ-10 самых успешных покеристов Украины), множество финальных столов и хороших результатов. Кроме того, Охотский – единственный трехкратный чемпион Украины по спортивному покеру!

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После завершения выступления на Main Event нам удалось пообщаться с аксакалом украинского покера.

– Олег, как поездка?

– Поездка замечательная. Имел несколько деловых встреч в Праге, Париже и Лондоне. И в этом перечне, почти случайно (отменились переговоры в Берлине), появилось окно для Розвадова.

– Довольны ли результатом?

– Конечно, каждый из нас мечтает о победе. Но не буду кривить душой – доволен. Возможно даже не столько результатом, сколько самой игрой. Здесь, в Розвадове, когда ты круглосуточно находишься в гуще борьбы, когда уровень адреналина не снижается даже во сне, как-то особенно чувствуешь смесь своих знаний и неугомонного стремления к риску. Наверное, вот это балансирование между пьедесталом и крахом и заряжает на дальнейшие достижения.

– Как шла сама игра?

– Игра складывалась с самого начала. Даже стрит-флеш мне проплатили. И хотя пришлось зайти повторно в первый день, тем не менее, во второй день я перешел с четким средним стеком. Весь день "плавал". Во второй половине дня чуть не вылетел с двумя старшими парами против сета. Но к деньгам таки дошел. Третий день начал с 19 ББ при среднем стеке – около 40. Удвоился уже на первом уровне дня с парой четверок против АК. Далее боролся, но опять больше среднего стека не было. Ключевой стала раздача, когда со вторым натсом проплатил первому. Вот так и закончился для меня Мэйн.



Main Event в Розвадове. Фото: Kings

– Когда "лопнул" баббл, все игроки радовались, а вы выглядели очень серьезным...

– Как-то жалко стало этого игрока. Не заслуживал он на такой результат. На флопе у него была старшая пара, так же на терне он был впереди, и только ривером пришел туз, который его выбил.

– Чемпион мира Хосейн Энсан также не слишком радовался?

– Я думаю, попасть в призы для него тоже не было самоцелью, после победы на Main Event WSOP-2019. А вообще, мы с ним два дня подряд за столом играли бок о бок. Очень положительный игрок. Открытый и порядочный.

– Что дальше?

– Конечно, как всегда – EPT в Монако, а дальше посмотрим.

Автор: Василий Забродский