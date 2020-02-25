Актриса Дженнифер Тилли проиграла 160 000 тысяч долларов с каре десяток

Дженнифер Тилли – известная голливудская актриса, в свое время даже номинированная на Оскар. А еще успешная покеристка с карьерными выигрышами более миллиона долларов. Ко всему еще и замужем за обладателем браслета WSOP Филом Лаком.

Впрочем, даже лучшим покеристам иногда серьезно не везет. Дженнифер поделилась недавней раздачей, из-за которой ей посочувствует каждый, кто когда-то садился за стол.

Not my day: quads vs. straight flush. pic.twitter.com/CecbWOcjyD — Jennifer Tilly (@JenniferTilly) February 24, 2020

Читайте также: Ванесса Селбст соскучилась по покеру: королева игры возвращается

Дело было в казино Wynn Classic в Лас-Вегасе. Соперником Тилли в кэш-игре был опытный Боб Брайант. Американец играет в покер уже больше 30 лет. Поэтому оппоненты добрались до ривера. На борде J-9-10-4-10 Дженнифер Тилли пошла ва-банк 80 000 долларов с парой десяток, то есть собрав каре. Впрочем ее ждали плохие новости. Брайант заколол ставку и показал одной масти 7-8, что дали ему стрит-флеш, а с ним и 160 000 долларов. Эта раздача стала одновременно одним из крупнейших проигрышей в карьере Тили, и одним из самых крупных выигрышей для Брайанта.