Алекс Фоксен выиграл 1 700 000 долларов и завоевал звание игрок года

Американец Алекс Фоксен стал триумфатором масштабного турнира WPT Five Diamond World Poker Classic, где в 2017 году он финишировал на втором месте.

Эта победа не только принесла Алексу впечатляющие 1 700 000 долларов призовых, но и позволила взлететь с десятого сразу на первое место в рейтинге игроков года GPI (Global Poker Index). С официальным получением этой награды, впрочем, придется подождать. Президент GPI Эрик Дэнис заявил, что все результаты проверят несколько раз, чтобы не допустить повторения досадного недоразумения, когда Дэниеля Негреану ошибочно назвали игроком года WSOP-2019. Поэтому официально результаты рейтинга Global Poker Index за этот год объявят уже 1 января. Так или иначе Фоксен, с 99.9% вероятностью станет игроком года GPI и сделает это второй раз подряд. Тем самым повторив достижение своей девушки Кристен Бикнел, которая становилась лучшей покеристкой в 2017 и 2018 годах.

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Что касается турнира WPT Five Diamond World Poker Classic, то он собрал 1035 участников. За финальным столом собрался очень сильный состав игроков. В частности, два чемпиона WPT Джонатан Сафе и Сет Дэвис, и другие сильные спортсмены. Фоксен, впрочем разобрался со всеми, в хедз-апе уверенно переиграв Тоби Джойса. В призеры на престижном турнире попали и двое украинцев. Евгений Тимошенко финишировал 27-м ( 51 005 долларов), а Игорь Ярошевский 98-м (20 465 долларов).