В руме PokerMatch продолжается серия PokerMatch UA Millions Online, которая вызвала настоящую бурю в мире украинского онлайн-покера. Несмотря на то что, турниры серии пользуются огромной популярностью и в них участвуют сотни спортсменов, среди игроков уже появились свои герои, главным из которых стал волынский покерист Александр "runner1" Турич. Он завоевал уже третий кубок UA Millions Online!

К началу серии PokerMatch UA Millions Online даже сам Александр и подумать не мог, что достигнет такого ошеломляющего успеха, ведь турнирный покер даже не является его основной дисциплиной. Конечно, игрок усердно тренировался и даже сократил продолжительность своих покерных сессий для того, чтобы восстановиться и быть готовым к турнирным марафонам, но реальность превзошла все ожидания – первый же ивент принес ему кубок!

Я не очень опытный турнирный игрок, но здесь я понимал, что это большая всеукраинская серия, хотелось сыграть ее и заявить о себе. Хочется, чтобы покерное сообщество узнало, что есть такой runner1 и он может демонстрировать результаты. Конечно, круто, что сразу удалось выиграть кубок!

Несколько следующих турниров не сложились, все же конкуренция на финальных этапах престижных ивентов очень высокая, но наш герой не опускал рук и заработал очередную победу! На этот раз ему покорился "Кубок Львова" с призовым фондом 500 тысяч гривен!

Читайте также: Степан Соляник: "Зрители на стримах добавляют мне уверенности"

Борьба была очень жестокой, несколько раз кубок почти выскользнул из рук игрока, но Александру удалось переиграть нескольких очень сильных соперников и поднять над головой очередной трофей!

Во-первых, я уже немного замучился играть каждый день, а во-вторых, в финальной стадии турнира в голове начало стучать: "Ох, как классно было бы взять еще один трофей! Если бы, если бы, если бы". И это желание усиливало эмоции... После турнира даже успокоительное выпил.

Не обращая внимания на усталость, runner1 продолжал играть на пределе своих возможностей, и результаты этой стратегии не заставили себя ждать. Вчерашний ивент "Кубок Харькова" принес ему новый трофей и 184 608 гривен призовых! На этот раз Саша не сдавал позиции до последней раздачи: уже на стадии топ-80 он стал уверенным лидером, одного за другим отправив соперников отдыхать. Феерическая игра и невероятный успех в серии!

Я своим сказал, что на 10 дней меня нет. Хотел лучше подготовиться и сыграть все турниры. А потом поедем куда-то. Здесь в Шацке озера близко, а я еще не был в этом году. Отыграю, и потом будем отдыхать и праздновать!

Таким образом, наш герой завоевал победы в турнирах "Кубок Киева" (152 456 грн призовых), "Кубок Львова" (123 628 грн) и "Кубок Харькова" (184 608 грн). Целеустремленность, настойчивость и трудолюбие в покере творят настоящие чудеса!

Серия PokerMatch UA Millions Online вступает в завершающий этап, поэтому регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас, получайте мгновенно до 2500 грн на свой счет и побеждайте в самых престижных турнирах!

Возьмите покер с собой, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!