Алексей Ковальчук – единственный украинский обладатель двух браслетов WSOP

Алексей Ковальчук – знаковая фигура для украинского покера. В 2011 году он на собственном примере доказал, что при должном подходе можно буквально с нуля достичь крупнейших покерных вершин.

Свой первый небольшой турнир Ковальчук сыграл в 2007 году в Киеве. Не слишком успешно. Это впрочем, его не остановило. Алексей совершенствовал свою игру и уже в 2011 произвел настоящий фурор. Сначала он выиграл турнир серии RPT, заработав свыше 100 000 долларов. Деньги Ковальчук решил не транжирить, зато пошел за мечтой.



Ковальчук – чемпион WSOP-2011 / фото: WSOP

Украинец поехал в Лас-Вегас покорять Мировую серию покера (WSOP). И сказать, что дебют оказался успешным – не сказать ничего. Ковальчук попал в призы в трех турнирах, а один из них вообще выиграл! Всего в 22 года Алексей стал обладателем браслета WSOР. Ему покорился турнир по Безлимитному Холдему (6-max) с бай-ином 2500 долларов. Триумф в этих соревнованиях, кроме браслета, принес украинцу почти 700 000 долларов призовых.

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Менее, чем за два месяца после WSOP Алексей доказал неслучайность своих результатов в Лас-Вегасе, выиграв еще и Main Event серии IPT в Словении, впоследствии повторив этот успех на этапе в Италии.

Через год, на WSOP-2012 Ковальчук окончательно вписал свое имя в историю. Алексей стал первым украинцем, завоевавшим два браслета Мировой серии. К тому же продемонстрировал, что успел стать мастером не только в Холдеме. Он выиграл микс-турнир Омаха / Семикарточный Стад хай / лоу. По слухам, привала игры в Стад Ковальчук узнал за несколько часов до старта соревнований от другого украинского покериста Александра Довженко! Так или иначе, этот триумф принес Ковальчуку еще 228 014 призовых.



Алексей Ковальчук / фото: pokernews

После этого Алексей еще несколько раз попадал в призовую зону турниров WSOP, и многих, более скромных серий. Всего в турнирном покере Ковальчук с 2011 года заработал почти 2,5 миллиона долларов, а это шестой результат среди всех украинских покеристов.