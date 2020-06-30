Известная покеристка и стримерша Alohahaloha подписала контракт с PokerMatch и рассказала о своих мечтах!

Популярная стримерша и известная украинская покеристка Алена Мироненко теперь официально вошла в команду амбассадоров PokerMatch. Она продемонстрировала стальной характер и целеустремленность и сумела пройти путь от начинающего игрока до амбассадора крупнейшего украинского покер-рума всего за один год.

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После подписания контракта, Алена стала в один ряд с опытными Ольгой Ермольчевой и Евгением Качаловым и будет представлять PokerMatch во всем мире! Теперь без Alohahaloha не обойдется ни одно крупное покерное событие в Украине, ведь девушка планирует максимально популяризировать этот интеллектуальный вид спорта.

Многие помнят искренние эмоции Алены, когда она получила предложение стать частью команды амбассадоров. А недавно, так же эмоционально, она рассказала о своих планах и мечтах. Покерных и не только. Алена вспомнила, как пришла в покер, рассказала, как работает над игрой, чем наполнен ее обычный день и какой она видит себя через пять лет.

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