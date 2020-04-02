Американец заработал 10 тысяч долларов на украинском настольном теннисе

Покерист и любитель ставок из Невады смог превратить 50 долларов на почти 10 тысяч "зеленых" благодаря удачным ставкам на украинский настольный теннис.

В период тотального карантина азартным американцам приходится искать, где бы реализовать свои знания и интуицию. Все казино и игорные заведения Лас-Вегаса на карантине. Поэтому столица развлечений превратилась в город-призрак. Главные спортивные лиги США также ушли на перерыв. Такая ситуация заставляет любителей ставок искать новые платформы для реализации своего хобби.

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Удивительно удачно это сделал игрок из Невады. Он обратил свой взгляд на украинские соревнования по настольному теннису. Американец поставил 50 долларов на десять фаворитов матчей. И не прогадал. В итоге игрок получил более 9,5 тысяч долларов.

Карантин в Лас-Вегасе точно продлится минимум до середины апреля. Вероятнее всего, сроки вынужденной самоизоляции продолжат, ведь количество зафиксированных случаев коронавирус в тех краях уже перевалило за 700.