Мелисса Берр крайне возмущена доминированием Безлимитного Холдема в современном покере. Американка написала открытое письмо руководству Всемирной серии с призывом вернуть в календарь менее популярные разновидности игры.

WSOP этого года, который происходит в онлайне, практически на 100 % состоит из турниров по Безлимитному Холдему, тогда как в предыдущие годы по крайней мере четверть турниров серии отдали дань лимитным и смешанным играм. Такая тенденция, считает Мелисса Берр, ведет к деградации игры.

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Менее популярные разновидности покера – Разз, Стад, Дро, Бадуги и их сочетание в смешанных играх – обречены оставаться в тени его величества Безлимитного Холдема. И на это есть объективные причины. Ни в одной другой разновидности игры не разыгрывают таких больших призовых, что способствует высокому спросу на NLHE.

Мелисса Берр признается, что и сама когда-то играла исключительно в Холдем. Впрочем, ради собственного развития начала осваивать лимитные и смешанные игры. Покорив около 10 видов покера, американка пришла к выводу, что универсальность является необходимостью для каждого профессионала.



Смешанные разновидности покера. Фото: Pokercoaching

Изучение новых игровых горизонтов развивает мышление, покерные инстинкты и характер, а также помогает полностью раскрыть свой интеллектуальный потенциал. Поэтому даже для фанатов Безлимитного Холдема такой углубленный опыт пойдет только на пользу.

Универсальности в покере не чурались многие легенды игры. В частности, Дойл Брансон свои 10 браслетов WSOP получил в 5 разновидностях покера. А вот один из самых успешных игроков современности Фил Айви пошел еще дальше. В Безлимитном Холдеме американец не выиграл ни одного из своих 10 браслетов Всемирной серии, предпочитая прежде всего смешанные игры.