Анонс "живых" покерных серий марта

Новый покерный год уже успел набрать хорошие обороты, впрочем с приближением лета, а соответственно и WSOP, становиться только жарче. Предлагаем вам уже традиционный список самых интересных событий в мире "живого" покера в течение ближайшего месяца.

5-24 марта, WSOP International Circuit, Чехия

Чешский Розвадов продолжает подтверждать статус европейского Лас-Вегаса. Едва там завершился этап WPT, как сразу стартует не менее престижный WSOP International Circuit. Серия растянется почти на три недели и найти турнир по своему вкусу сможет буквально каждый. В самые дешевые из них можно вступить за всего 45 евро. Главной же изюминкой серии станет Main Event с бай-ином 1700 евро и призовым фондом 1 000 000 евро.

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6-16 марта, Belarus Poker Tour, Минск

Сыграть в покер на серьезном уровне можно даже ближе чем в Чехиии. Аж 11 дней будут бурлить страсти за столами в столице Беларуси. Belarus Poker Tour предложит самые демократичные бай-ины в нашем списке – от 27 долларов. А женщины вообще смогут сыграть в специальном турнире без вступительного взноса. Вход в Main Event BPT будет стоить 250 долларов, а победитель сможет рассчитывать на 8-12 тысяч долларов призовых.

18-30 марта, Merit Poker Top Guns, Кипр

Во второй половине марта масштабную серию будет принимать Кипр. В рамках Merit Poker Top Guns состоится сразу 37 турниров. Бай-ины стартуют от 200 долларов. Среди соревнований сразу два Main Event. Первый с бай-ином 2200 долларов и гарантией 500 000. За вход во второй придется заплатить 3300 евро, впрочем и призовой фонд составит до миллиона евро.

22 марта – 5 апреля, WPT Barcelona, Испания

Испания примет очередной этап Мирового покерного тура (WPT). Серия начнется с нескольких онлайн турниров, а чуть позже в ее рамках состоится самый большой "живой" турнир марта. Заплатив бай-ин 3300 евро, вы получите возможность побороться за гарантированный призовой фонд в 3 000 000 евро. Main Event WPT Barcelona продлится с 31 марта до 5 апреля.

23-29 марта, Pokerfest, Румыния

Полезно провести время можно и в столице Румынии. Main Event в Бухаресте получил гарантию 300 000 евро и бай-ин 888 евро. Главная фишка этой серии – возможность выиграть пакеты на участие в WSOP 2020.

25-30 марта, Italian Poker Sport, Чехия

И снова Розвадов. В марте покеристы могут оттуда не выезжать весь месяц. Стоимость турниров на Italian Poker Sport стартует от 55 евро. Участие же в Главном турнире серии с призовым фондом 500 000 евро обойдется в 250 евро.