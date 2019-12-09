Антон Якуба выиграл в Праге 128 тысяч евро

Российский покерист, который много лет живет и в России и в Киеве, Антон Якуба занял второе место на соревнованиях EPT в столице Чехии. Спортсмен выиграл 128,4 тысячи евро в двухдневном турнире, который открыл нынешний этап серии в Праге.

Вход в соревнование стоил 10 тысяч 300 евро. Всего на турнир зарегистрировался 61 участник. И призовой фонд составил 591 тысячу евро.

Читайте также: Болгарин Милан Стефанов выиграл более полумиллиона долларов в Голливуде

Некоторое время Якуба даже шел с самым большим стеком среди всех участников. Но на финальный поединок тет-а-тет с лучшим покеристом Испании Адрианом Матеосом Антон уже выходил в роли "беднейшего" спортсмена.



Адриан Матеос. Фото: pokernews.com

В решающей раздаче испанец парой двоек "добил" соперника. В итоге звездный испанец Матеос пополнил кошелек на 177,5 тысяч евро. Якуба заработал 128,4 тысячи евро. На сегодня, это рекордный выигрыш Антона в "живых" турнирах.