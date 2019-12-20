Арсений Кармацкий — лучший онлайн-игрок в покер по итогам ноября

Портал PocketFives опубликовал собственный рейтинг самых успешных онлайн-игроков в покер по итогам ноября. Первую строчку завоевал россиянин Арсений Кармацкий.

Свой список PocketFives формирует по результатам выигранных за месяц призовых. Их, к слову, считают по-особенному. Чтобы рейтинг отражал реальную силу игры, заработанные призовые считают по итогам двадцати самых успешных для игрока событий. Чтобы покеристы, которые играют гораздо чаще, не имели большого преимущества.

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За ноябрь Кармацкий под своим ником "josef_shvejk" заработал около 200 тысяч долларов. В частности, он 12 раз попадал в топ-3 турниров. Это позволило Арсению получить почти две тысячи очков в рейтинге PocketFives и возглавить этот список.

Всего за свою покерную карьеру Кармацкий выиграл почти 4,5 миллиона долларов призовых.



Роман Романовский. Фото: Pokernews

Отметим, что январский рейтинг портала PocketFives возглавлял украинский игрок. Роман Романовский ("RomeoPro") тогда собрал более 4,5 тысяч очков.