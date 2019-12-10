Австралиец Кайл Бёрнс лидирует в гонке за звание лучшего покериста года

В активе Бёрнса в этом году победы на крупных турнирах и два чемпионских браслета WSOP Europe. На пятки ему наступают американцы Шон Винтер и Брин Кенни

Гонка за звание лучшего игрока года по версии рейтинга GlobalPokerIndex, в котором учитываются результаты покеристов в "живых турнирах", вышла на финишную прямую.

Впервые в истории победить в ней может австралиец Кайл Бёрнс. 2019 год стал для него самым успешным в карьере. Кайл становился победителем крупных турниров на разных континентах, в октябре привёз из Розвадова два чемпионских браслета серии WSOP Europe, а последним его достижением стало третье место в турнире хайроллеров на Багамах.

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Всего за свою покерную карьеру вживую Бёрнс заработал уже более 7,5 миллионов долларов, и по этому показателю он уступает в Австралии только легендарному чемпиону мира Джо Хашему.

Вторым в списке самых успешных игроков уходящего года идёт американец Шон Винтер, который ещё может выйти в лидеры и закончить год на вершине. Шон отстаёт от Кайла всего на 19 очков. И тут всё зависит от того, насколько продуктивно покеристы проведут последний месяц.

Также шансы финишировать первым в гонке сохраняет и американец Брин Кенни, для которого этот год стал самым прибыльным! Напомним, именно Кенни сейчас с большим отрывом лидирует в списке игроков с наибольшим количеством выигранных призовых за карьеру – более $56 миллионов.



Стивен Чидвик. Фото: Poker Masters

Что касается общего зачёта рейтинга GPI, то здесь лидирует британец Стивен Чидвик. Вторым идёт американец Алекс Фоксен, а на третье место переместился Энтони Зинно из США. Замыкает топ-10 лучшая на данный момент покеристка планеты Кристен Бикнелл из Канады. А выше всех из украинцев в общем зачёте расположился Гарик Ярошевский, который занимает 81 место в мире.