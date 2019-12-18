Белорус Николай Побаль победил на покерной серии EPT в Праге
Побаль стал вторым игроком в истории серии, который сумел выиграть два Главных события. В первый раз он победил в Барселоне семь лет назад.
В Праге завершился Main Event престижной серии Европейского покерного тура. В турнире с бай-ином 5300 евро было сделано 1154 входа, а призовой фонд составил более 5,5 миллионов евро.
В финале турнира отлично проявил себя белорус Николай Побаль. Когда в игре оставалось четыре игрока, у Побаля был кратчайший стек, но он сумел выйти из этого затруднительного положения. Выиграл несколько ол-инов и возглавил чип-каунт. Впоследствии белорус уже держал в руках главный приз серии!
Читайте также: Украинец Александр Довженко стал четвертым на представительном турнире в Чехии
За победу Побаль получил чуть более 1 миллион евро и стал вторым в истории игроком, которому покорился трофей Главного события EPT. Впервые ему удалось сделать это семь лет назад на этапе в Барселоне.
Кстати, за всю историю соревнований в Европейском покерном туре (а серия проходит уже 15 лет), только двум игрокам подчинился чемпионский дубль. Кроме Побаля, дважды побеждала британка Виктория Корен Митчел.
Отметим также, что в призовую зону попали трое украинских спортсменов. Дольше продержался в турнире Денис Шафиков (22 место), Глеб Ковтунов финишировал на 58-м месте, а Сергей Леонов занял 103-ю позицию. В целом в призы Main Event попали 167 игроков.
Выбор редакции
-
Неймар после завершения футбольной карьеры попробует себя в другом виде спорта14 декабря , 16:37
-
Почти полмиллиона долларов за день: малайзийской покерист победил именитых игроков-хайроллеров13 декабря , 13:56
-
Покерист Сэм Гринвуд выиграл турнир хайроллеров и заработал более 400 тысяч евро16 декабря , 18:32