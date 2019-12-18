Белорус Николай Побаль победил на покерной серии EPT в Праге

Побаль стал вторым игроком в истории серии, который сумел выиграть два Главных события. В первый раз он победил в Барселоне семь лет назад.

В Праге завершился Main Event престижной серии Европейского покерного тура. В турнире с бай-ином 5300 евро было сделано 1154 входа, а призовой фонд составил более 5,5 миллионов евро.

В финале турнира отлично проявил себя белорус Николай Побаль. Когда в игре оставалось четыре игрока, у Побаля был кратчайший стек, но он сумел выйти из этого затруднительного положения. Выиграл несколько ол-инов и возглавил чип-каунт. Впоследствии белорус уже держал в руках главный приз серии!

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За победу Побаль получил чуть более 1 миллион евро и стал вторым в истории игроком, которому покорился трофей Главного события EPT. Впервые ему удалось сделать это семь лет назад на этапе в Барселоне.

Кстати, за всю историю соревнований в Европейском покерном туре (а серия проходит уже 15 лет), только двум игрокам подчинился чемпионский дубль. Кроме Побаля, дважды побеждала британка Виктория Корен Митчел.

Отметим также, что в призовую зону попали трое украинских спортсменов. Дольше продержался в турнире Денис Шафиков (22 место), Глеб Ковтунов финишировал на 58-м месте, а Сергей Леонов занял 103-ю позицию. В целом в призы Main Event попали 167 игроков.