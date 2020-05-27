Битва с Качаловым: зарабатывайте крутые призы в поединке со звездой покера!

Суббота, 30 мая — отличный день для того, чтобы встретиться с настоящей звездой покера Евгением Качаловым! Амбассадор PokerMatch снова сыграет со всеми желающими за столами Безлимитного Холдема и Омахи. Мечтали посоревноваться с обладателем браслета WSOP? Нет ничего проще!

Ровно в 14:00 по киевскому времени крупнейший украинский рум PokerMatch откроет специальные буст-столы Challenge with Katchalov и запустит традиционный лидерборд для желающих разделить между собой призовой фонд 20 000 гривен. Экшен с Качаловым продлится до 17:00, поэтому времени для того, чтобы блеснуть покерным скилом, будет вполне достаточно.

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Чтобы сражаться за призовой фонд лидерборда, покеристам нужно играть с Качаловым и получать по 1 очку за каждую рельсовую раздачу. Стоит только набрать более 100 очков - и дополнительные выплаты гарантированы!

Ищите буст-столы Challenge with Katchalov (Deep Stack) с лимитами 25/50 гривен и анте 10 гривен и выигрывайте крутые призы!

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