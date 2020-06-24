Американский покерист, который любит бросать вызов известным игрокам, снова взялся за старое. На этот раз Гальфонд организует турнир в онлайне для восьми покеристов с глубоким банкроллом.

Фил Гальфонд, который на протяжении карантина инициировал сразу несколько челленджей в хедз-ап матчах, решил разнообразить свою деятельность. На своей странице в Твиттере американец анонсировал турнир по безлимитному холдему, который пафосно окрестил "Разборкой легенд".

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"Разборка легенд". Фото: из Твиттера Гальфонда

В соревнованиях, кроме самого организатора, примут участие еще семь покеристов. Некоторые уже согласились. Вызов, в частности, принял белорусский онлайн-регуляр Виктор "limitless" Малиновский. Полный состав участников станет известен уже в скором времени, как и детали эпической битвы. Однако, зная Гальфонда, можно констатировать, что на кону будут большие деньги.